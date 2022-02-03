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Диетолог назвала продукты, способствующие снижению уровня холестерина

Особое предпочтение рекомендуется отдать гречке и пшену.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

При повышенном холестерине необходимо нормализовать липидный обмен и снизить вес. Для этого гастроэнтерологи и диетологи могут назначить определенную диету. 

Главный принцип правильного питания при повышенном холестерине предполагает уменьшение количества продуктов с содержанием животных жиров и простых углеводов, пишет «Комсомольская правда». Предпочтение должно отдаваться полиненасыщенным жирам, клетчатке, белку и сложным углеводам. Важными продуктами в рационе становятся такие крупы, как гречка, пшено и киноа.

Кроме того, по данным «КП», в список разрешенных продуктов входят телятина, курица, индейка, кролик, рыба, яйца, овощи, бобовые, фрукты (авокадо, гранат, цитрусовые, груши, яблоки), твердые сорта сыров не более 30 граммов, тофу, орехи и семена, а также растительные масла. 

Фото: © Global Look Press/Franziska Ritter

Вместе с тем при повышенном холестерине не рекомендуется употреблять свинину, субпродукты, рыбные консервы, манную крупу, белый рис, выпечку, торты, джемы, сливки, сметану, сливочное масло, рафинированные растительные масла и маргарин, бананы, изюм, мед, лимонады, промышленный майонез, кетчуп и продукты с пальмовым маслом.

Говядина, красная рыба, картофель, орехи и яичные желтки допускаются, но в ограниченном количестве.

«С помощью данного питания вы легко снизите вес и минимизируете хроническое воспаление в организме», – отметила врач-терапевт, диетолог Надежда Иванова.

Ранее диетолог назвала продукты, снижающие риски возникновения инфаркта.

Материал создан в ознакомительных целях. По вопросам диеты необходимо обратиться к специалисту.

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