Диетолог назвала продукты, способствующие снижению уровня холестерина

При повышенном холестерине необходимо нормализовать липидный обмен и снизить вес. Для этого гастроэнтерологи и диетологи могут назначить определенную диету.

Главный принцип правильного питания при повышенном холестерине предполагает уменьшение количества продуктов с содержанием животных жиров и простых углеводов, пишет «Комсомольская правда». Предпочтение должно отдаваться полиненасыщенным жирам, клетчатке, белку и сложным углеводам. Важными продуктами в рационе становятся такие крупы, как гречка, пшено и киноа.

Кроме того, по данным «КП», в список разрешенных продуктов входят телятина, курица, индейка, кролик, рыба, яйца, овощи, бобовые, фрукты (авокадо, гранат, цитрусовые, груши, яблоки), твердые сорта сыров не более 30 граммов, тофу, орехи и семена, а также растительные масла.