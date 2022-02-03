Диетолог назвала продукты, способствующие снижению уровня холестерина
Особое предпочтение рекомендуется отдать гречке и пшену.
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При повышенном холестерине необходимо нормализовать липидный обмен и снизить вес. Для этого гастроэнтерологи и диетологи могут назначить определенную диету.
Главный принцип правильного питания при повышенном холестерине предполагает уменьшение количества продуктов с содержанием животных жиров и простых углеводов, пишет «Комсомольская правда». Предпочтение должно отдаваться полиненасыщенным жирам, клетчатке, белку и сложным углеводам. Важными продуктами в рационе становятся такие крупы, как гречка, пшено и киноа.
Кроме того, по данным «КП», в список разрешенных продуктов входят телятина, курица, индейка, кролик, рыба, яйца, овощи, бобовые, фрукты (авокадо, гранат, цитрусовые, груши, яблоки), твердые сорта сыров не более 30 граммов, тофу, орехи и семена, а также растительные масла.
Вместе с тем при повышенном холестерине не рекомендуется употреблять свинину, субпродукты, рыбные консервы, манную крупу, белый рис, выпечку, торты, джемы, сливки, сметану, сливочное масло, рафинированные растительные масла и маргарин, бананы, изюм, мед, лимонады, промышленный майонез, кетчуп и продукты с пальмовым маслом.
Говядина, красная рыба, картофель, орехи и яичные желтки допускаются, но в ограниченном количестве.
«С помощью данного питания вы легко снизите вес и минимизируете хроническое воспаление в организме», – отметилаврач-терапевт, диетолог Надежда Иванова.
Ранее диетолог назвала продукты, снижающие риски возникновения инфаркта.
Материал создан в ознакомительных целях. По вопросам диеты необходимо обратиться к специалисту.