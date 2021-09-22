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Без промахов: автомат с нейросетью поможет российским военным

Современные технологии гарантируют поражение цели - достаточно лишь нажать на крючок.
Фото: © Таисия Воронцова/ТАСС
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Российские конструкторы работают над новейшим стрелковым комплексом, который поможет солдатам выявлять цели, прицеливаться и стрелять. От самого военнослужащего потребуется только решение о поражении.

Главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев заявил, что основные элементы системы уже были созданы, а в ходе форума "Армия-2021" разработку показали в рамках закрытого мероприятия.

"Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", - добавил Уржумцев в беседе с "РИА Новости".

По его словам, автомат сможет повысить вероятность и скорость поражения целей. Для этого будет работать система, помогающая стрелку в наведении, прицеливании, при расчете поправок. 

Главный конструктор отметил, что современные технологии позволяют стрелять в тех условиях, когда поражение цели будет гарантировано.

"Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок", - добавил Уржумцев.

Он также заявил, что комплексы будущего смогут идентифицировать и сопровождать цели даже при плохой погоде, когда они "физиологически недоступны" для обнаружения человеком.

Ранее стало известно, что представители концерна "Калашников" во время проведения форума "Армия-2021" продемонстрировали пистолет-пулемет, которым планируют вооружать российских летчиков. Благодаря длине в 41 см он легко помещается в катапультируемом кресле, и при необходимости пилот может использовать его для самообороны.

Создатели не исключают, что новинка может быть востребованной в спецподразделениях, среди сотрудников охраны правопорядка и личной охраны.

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Солдаты Россия Концерн Калашников Нейросети Оружие Стрельба Вооружение
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