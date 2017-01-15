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"Самые шокирующие гипотезы"
Эксклюзив
02:05

Рождение чудовища: рядовой маньяк из Ангарска вдруг начал признаваться в десятках кровавых убийств
Журналисты РЕН ТВ провели специальное расследование.
05:23

Внезапно погибшая экс-солистка группы "Лицей" готовилась к возвращению на большую сцену
Певицу нашли мертвой в съемной квартире во Владивостоке.

Багдасарян подала апелляцию на свой арест

Директор колледжа о тамбовском подростке, подозреваемом в убийстве семьи: Умный и хороший мальчик

Фото: Twitter

Вандалы облили краской монумент советским воинам в Вене

Взрыв прогремел в здании Диярбакыра

В Москве семья поплатилась за то, что оставила ключи от автомобилей в квартире на время отпуска

Фото: ДТП ЧП Авто ВОЛОГДА/ VK

Под Вологдой загорелся пассажирский автобус с 20 школьниками

Эксклюзив

РЕН ТВ публикует видео со скандальной свадьбы полицейского, которую проверяет ГУ МВД Москвы

РЕН ТВ публикует видео с тамбовским подростком, которого подозревают в убийстве своей семьи

Упавший самолет в Бишкеке разрушил больше половины поселка

фото: соцсети

Актер Театра.doc рассказал, как Павленский с толпой избили его

Полицейский не захотел комментировать видео со свадебным кортежем, нарушавшим ПДД в Москве

Фото: ТАСС

Убийца российского посла в Анкаре захоронен на безымянном кладбище

Добров в эфире

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